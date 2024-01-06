فيلم الحريفة يصعد من المركز الرابع للثالث في شباك التذاكر

تزداد المنافسة بشكل كبير في دور العرض السينمائية، خلال الفترة الحالية، بعد طرح عدد من الأفلام، من بينها فيلم الحريفة الذي يقدمه مجموعة من الشباب على رأسهم نور النبوي.

فيلم الحريفة يصعد للمركز الثالث بقائمة الإيرادات

نجح فيلم الحريفة في الصعود من المركز الرابع إلى الثالث، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إذ كشف عن أن الفيلم حقق أمس، إيرادات بلغت 625 ألف جنيه.

فيلم الحريفة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي وخالد الذهبي وسليم الترك وأحمد حسام ميدو، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

يذكر أن فيلم الحريفة، احتل أول أمس الخميس، المركز الرابع، بعد فيلم شماريخ، للفنان آسر ياسين.

أفلام في دور العرض

يشارك عدد آخر من الأفلام في السينما من بينهم فيلم أبو نسب لمحمد إمام والإسكندراني لأحمد العوضي وشماريخ لآسر ياسين وعصابة عظيمة لإسعاد يونس وكارت شحن لبيومي فؤاد وغيرها.