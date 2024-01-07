أمين حقوق الإنسان بـ«حماة الوطن»: الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل مصر

أكّدت الدكتورة رانيا أبو الخير أمين حقوق الإنسان بحزب «حماة الوطن»، أنَّ الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف إلى رسم خارطة طريق لمستقبل مصر، ووضع حلول واقعية للتحديات التي تواجهها الدولة.

وقالت رانيا أبو الخير في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الحوار الوطني نجح في إحراز تقدم كبير في العديد من الملفات والقضايا، بما يستهدف الوصول إلى رؤى واستراتيجيات ومقترحات عملية وتنفيذية بشأنها.

الحوار الوطني يعزز المشاركة الوطنية في بناء مستقبل مصر

وأضافت أنَّ الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق التوافق المجتمعي، وتعزيز المشاركة الوطنية في بناء مستقبل مصر، مشددة على ضرورة فتح الباب للتشارك من جانب الفئات والمجموعات التي لم تتح لها الفرصة في المشاركة في المرحلة الأولى من الحوار، وذلك لضمان تمثيل جميع أطياف المجتمع.

وأوضحت أمين حقوق الإنسان بحزب «حماة الوطن»، أنَّ الحوار الوطني يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، وبناء دولة قوية وحديثة.