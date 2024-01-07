ضبط مخالفات متنوعة في حملات تفتيشية على أسواق ومخابز السنبلاوين

شنت رئاسة مجلس مدينة السنبلاوين، حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتصدي لمحاولات التجار في حجب السلع ومواجهة الغلاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد مخالفات، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة ومسؤولي البيئة والإشغالات.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إن الهدف من هذه الحملات هو المتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع، موضحا أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة بين تموين وبيئة وعدم حمل شهادات صحية كما تم ضبط 20 كيلو لحوم متغيرة الخواص وغير صالحة وإعدامها بالكامل، و180 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وجرى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.

تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية

وأكد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين تكثيف حملات التفتيش على كل المنشآت الغذائية والمحلات التجارية والأسواق لمتابعة المعروض من السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.