«ظهرت حالتين في مصر».. علامات الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

مع إعلان وزارة الصحة والسكان ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، سيطرت حالة من القلق والخوف على كثيرين من المواطنين الذين راحوا يتساءلون عن الأعراض المصاحبة للإصابة بمتحور جديد «JN1» والتي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود الإصابة ليبدأ من بعدها المصاب بتلقي جرعات العلاج.

ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1

وقبل قليل، أصدرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانًا، أعلنت فيه ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، و لافتة إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى؛ إذ أن عراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

ويعتبر متحور كورونا الجديد «JN1» فيروس رذاذي، يتشابه مع فيروس «كوفيد - 19» كثيرًا، حسب توضيح أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، الذي أكد أن متحور «JN1» أعراضه خفيفة، إلا أن خطورته تكمن فقط في قدرته على سرعة الانتشار.

علامات الإصابة بمتحور كورونا الجديد «JN1»

ووفقًا لَِما ذكرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، فإن علامات الإصابة بـ متحور كورونا الجديد «JN1» تتشابه مع العلامات المصاحبة للإصابة بفيروس «كوفيد - 19»، وتتمثل في:

- التعب والإرهاق.

- السعال.

- القشعريرة.

- التهاب الحلق.

- قد تشمل الأعراض فقدان حاسة التذوق أو الشم.

- الحُمّى.

- صعوبة في التنفس.

- آلام العضلات.

- ضيق النفَس.

- سيلان الأنف.

- الصداع.

- ألم الصدر.

علامات يتوجب معها الذهاب إلى الطبيب

وهناك مجموعة من الأعراض التي تشير إلى حدة الإصابة بمتحور كورونا الجديد «JN1»، والتي في حال ملاحظتها يجب على المريض الذهاب إلى طبيب مختص لتلقي العلاج، وبحسب موقع «مايو كلينك» الطبي، فتتمثل هذه العلامات في:

- صعوبة في التنفس.

- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

-صعوبة في البقاء مستيقظًا.

- تشوش لم يكن موجودًا من قبل.

- شحوب الجلد أو تغير لون الشفتين أو قواعد الأظافر إلى اللون الرمادي أو الأزرق، حسب لون البشرة.

الوقاية من متحور كورونا الجديد

كما أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن تجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد «JN1» من خلال إتباع الإجراءات الاحترازية نفسها التي يتم إتباعها للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.