تفاصيل خطة رصف شوارع أحياء القاهرة خلال عام 2023

تعمل محافظة القاهرة على تنفيذ الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع الأحياء والجهات المختصة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتلبية احتياجات المواطنين وتشمل خطة رصف وتأهيل شوارع القاهرة خلال عام 2023 وفق تقرير المحافظة ما يلى..

حي غرب

-رصف شارع المرعشلي بطول 650 مترا وعرض 10 متر

- رصف شارع البرازيل بطول 150 مترا وعرض12 مترا

-رصف شارع حسن عاصم بطول 165 مترا وعرض 5 أمتار

- رصف شارع شجرة الدر بطول 167 مترا وعرض 10 أمتار

- رصف شارع بهجت على بطول 820 مترا وعرض 9 أمتار

- رصف شارع محمود بسيونى بطول 282 مترا وعرض 13 مترا

- رصف شارع الجزيرة الوسطى بطول 775 مترا وعرض 9 أمتار.

حى شرق مدينة نصر

- رصف المنطقة العاشرة بإجمالى طول 6 آلاف متر وعرض 8 أمتار.

- رصف منطقة التعاونيات بإجمالى طول 2500 متر وعرض 8 أمتار.

- رصف منطقة عمارات مقاتلى رمضان إجمالى طول 4 آلاف متر ومتوسط عرض 7.5 متر.

حى المرج

- رصف منطقة المرج الغربية بإجمالى طول 3آلاف متر ومتوسط عرض 8.60 م

- رصف منطقة وسط المرج اجمالى طول 10800 متر ومتوسط عرض 7.5 متر.

حي عابدين

- رصف شارع يوسف الجندي من البستان حتى شارع الشيخ ريحان بطول 200 متر وعرض 12.5 متر.

- رصف 5 شوارع بمنطقة الدواوين إجمالي طول 530 مترا وعرض 8 أمتار.

- رصف 9 شوارع بمنطقة البلاقسة بإجمالى طول 630 مترا وعرض 4 أمتار.

- رصف شارع البورصة الجديدة ومتفرعاته من شارع قصر النيل بشياخة باب اللوق بطول 120 مترا ومتوسط عرض 12 مترا.

طرق مركزية

- رصف وتطوير طريق الأوتوستراد من بداية منطقة بين الجبلين حتى تقاطعه مع خط الترام في اتجاه مدينة 15 مايو إلى المعادى بطول 3800 متر وعرض 10 أمتار.

- رصف وتطوير شارع رمسيس من أسفل كوبرى غمرة حتى ميدان العباسية بطول 2200 متر وعرض 35 مترا اتجاهين.

- رصف وتطوير شارع الجيش من ميدان العتبة حتى ميدان الجيش بطول 2600 متر وعرض 25 مترا اتجاهين.