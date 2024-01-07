ساعات على انطلاق «جولدن جلوب».. جو كوي يقدم الحفل و«باربي» يتصدر الترشيحات

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن النسخة الـ 81 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، لتكريم أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي عرضت على مدار عام 2023 وصناعها، ويُقام الحفل على مسرح فندق «بيفرلي هيلتون» في بيفرلي هيلز، وينطلق في تمام الساعة الثالثة من صباح الاثنين حسب توقيت مدينة القاهرة، ومن المقرر أن يقوم الممثل الكوميدي جو كوي بتقديم الحفل.

وحصل فيلم « Barbie» على نصيب الأسد من ترشيحات الجوائز في فئات السينما بـ 9 ترشيحات، يليه فيلم «Oppenheimer» بـ8 ترشيحات، بينما حصل مسلسل «Succession» على 9 ترشيحات في فئات المسلسلات، وفقا للموقع الرسمي للجائزة.

إلغاء جوائز وإضافة جوائز في جولدن جلوب 2024

ويشهد حفل جولدن جلوب عددًا من التغيرات هذا العام، منها زيادة عدد المتنافسين في كل فئة من 5 إلى 6 مرشحين بالإضافة إلى إطلاق فئتين جديدتين في الجوائز: أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر، وأفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على التلفزيون، وأشار النقاد أن الفئات الجديدة كانت محاولة لتحسين نسبة مشاهدة الحفل، مع إجراء مقارنات مع محاولة جوائز الأوسكار لتقديم فئة «أفضل فيلم جماهيري» في عام 2018.

ولن يتمّ تقديم جائزتي «سيسيل بي ديميل» و«كارول بورنيت» هذا العام فقط، وهو ما أوضحه نائب الرئيس التنفيذي، تيم جراي، قائلًا في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «هذا ليس تغييرًا دائمًا، إذ أنَّه من المقرر منح الجوائز في المستقبل».

نجوم هوليوود يشاركون في تقديم حفل الجولدن جلوب الـ81

ومن المقرر أنَّ يشارك عدد كبير من نجوم هوليوود في تقديم الجوائز على مدار الحفل ومن بينهم، أمريكا فيريرا، ودانييل كالويا، وفلورنس بوج، وهيلي ستاينفيلد، وعيسى راي، وأوبرا وينفري، وشاميك مور، وسيمو ليو، وأماندا سيفريد، وأنجيلا باسيت، وجورج لوبيز، وجوليا جارنر، وجاستن هارتلي، وميشيل يوه، و ويل فيريل.

كما يشهد الحفل لم شمل بطلي «Suits»، جابرييل ماخت وباتريك جاي أدامز ليقدما إحدى الجوائز معا.