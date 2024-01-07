فيلم «كارت شحن» يواصل التراجع في شباك التذاكر ويتذيل قائمة الإيرادات

يواصل فيلم «كارت شحن» بطولة الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، التراجع في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها خلال الفترة الحالية.

فيلم «كارت شحن» يتذيل الإيرادات

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «كارت شحن» ما زال يتذيل قائمة الإيرادات، بجانب تراجع الإيرادات إذ حقق أمس، 15 ألف جنيه فقط.

وكان فيلم «كارت شحن» حقق أول أمس، إيرادات 20 ألف جنيه، وكان أيضا يتذيل قائمة الإيرادات.

فيلم «كارت شحن» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال وهالة فاخر وإسماعيل فرغلي وعمرو رمزي، تأليف محمود صابر، و‘خراج شادى علي.