ما هي شروط استخراج بطاقة تموين؟.. خدمة متاحة للأسر الأولى بالرعاية فقط

شروط استخراج بطاقة تموين، يبحث عنها العديد من الأسر الراغبة في الانضمام لمنظومة الدعم، خاصة بعد فتح الخدمة أمام المستحقين فقط من لأسر الأولى بالرعاية، الذين شملهم القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بفتح إضافة المواليد لهم واستخراج بطاقة تموينية.

ما هي شروط استخراج بطاقة تموين؟

وحدد القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي شروط استخراج بطاقة تموين، والتي يتم التقديم عليها من خلال المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، بشرط أن تكون الأسرة المتقدمة من فئات «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة، وأسر الشهداء».

رابط إصدار بطاقة التموين

ونوهت وزارة التموين، إلى أنّ تقديم طلبات إضافة المواليد أو استخراج بطاقة التموين لا يوجد رابط إلكتروني لها سواء على بوابة مصر الرقمية أو على موقع دعم مصر، وأن تقديم الطلب يتم يدويا فقط من خلال المكتب التمويني التابع له الأسرة الراغبة في الخدمة التموينية.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب استخراج بطاقة تموين

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.