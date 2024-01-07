وكيل «شباب الشيوخ»: إنجازات رياضية غير مسبوقة بدعم الرئيس السيسي

قال النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وأمين العضوية المركزية بحزب «مستقبل وطن»، إن الدولة المصرية شهدت إنجازات رياضية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي حققها أبطالنا خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأولمبية والبارالمبية.

تطوير مراكز الرياضة والأندية

أوضح «الجابري» لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي، حريص دائمًا على الحفاظ على مكانة مصر في الصفوف الأولى بالمحافل والمسابقات الرياضية الدولية، لذلك يُشدد دائمًا على تطوير مراكز الرياضة والأندية، وتوفير كل الإمكانات للشباب لمساعدتهم في الحصول على المراكز المُتقدمة ورفع علم واسم الدولة المصرية في كل المحافل العالمية.

الانتصارات الرياضة المصرية

أشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي، الدائم على دعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف المجالات، موضحا أن الرياضة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الشباب المصري يتميز بتفوقه وإصراره على النجاح.