«مستقبل وطن» بجنوب سيناء يطلق مبادرة «إيد في إيد» لخفض أسعار السلع

أعلن ياسر عرفات أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، أن أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن أطلقت مبادرة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية تحت شعار «إيد في إيد»، اليوم الجمعة، بالتعاون مع بعض تجار الجملة للمواد الغذائية والاستهلاكية ومحلات الخضروات والفاكهة برئاسة محمد جبر أمين التنظيم بمدينة طور سيناء وذلك بأسعار تنافسية لمواطني الطور.

فعاليات مبادرة إيد في إيد

وأشار إلى أن المبادرة تأتى بالتعاون مع التجار في إطار تقديم الدعم لمواطني مدينة طور سيناء ولتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مدعمة، مؤكدا أن فعاليات المبادرة تأتي كمشاركة من أمانة العمل الجماهيري بهدف التيسير على المواطنين ومحاربة جشع التجار، وتداوم المبادرة عملها يوم الجمعة من كل أسبوع بهدف استفادة أكبر عدد من مواطني المدينة حتى لا تتعارض ساعات عمل المبادرة مع ساعات عمل الموظفين نهارا.

الحضور المنظم للمبادرة.

حضر فعاليات المبادرة شيماء نجيب ومحمد ممدوح، وياسر سعد أمناء مساعدين أمانة العمل الجماهيري وإسراء محمد وفريده محسن وفاطمه فهيم أعضاء هيئه المكتب وشباب الأمانة