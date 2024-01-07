عضو «مستقبل وطن» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر ستبقى قوية باتحاد الجميع

شارك المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة نخبة من قيادات الحزب في القاهرة الجديدة، إذ زار وفد الحزب كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي، وكنيسة الشهيد أبي سفيان والأنبا مقار بالتجمع الأول، وكنيسة القطامية.

وقدم «صبور»، حسب بيان صادر اليوم، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والاخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والترابط الوطني الذي يجمع أبناء هذا الوطن.

وقال إنَّ مصر لم تعرف يومًا فرقًا بين مسلم ومسيحي، فالمصريون سيظلون نسيجًا واحدًا غير قابل للتفريق، فروح المحبة والإخاء التي تظهر بين عنصري الأمة في الأعياد الدينية تؤكد وحدة الشعب المصري وتماسكه، في تجسيد واضح للمواطنة التي لا تتوقف علي اختلاف دين أو مذهب فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون.

وأضاف أنَّ مصر ستبقى قوية باتحاد الجميع، مبينًا أنَّ الأخوة الأقباط شركاء في بناء الوطن، ولهم دور كبير في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.