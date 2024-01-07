انطلاق فعاليات الدبلومة الإفريقية للمدربين والإداريين بالإسكندرية

بدأت فعاليات اليوم الأول للدبلومة الإفريقية «الرخصة D» للإداريين والمدربين، والتي تشرف عليها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، حيث اجتمع حسن إسماعيل المدير التنفيذي للمنطقة، بالدارسين لشرح وتوضيح النقاط الأساسية لفعاليات الدبلومة خلال فترة الدورة.

اختبارات مهارية للمدربين

وشهدت فعاليات اليوم الأول في الدبلومة إجراء اختبارات للمدربين لقياس مهاراتهم ولياقتهم البدنية، بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، والدكتور حسن أبو عبده المحاضر الرئيسي، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية، والدكتور وليد عطية.

المقابلات الشخصية مع المدربين والإداريين

وأجرى الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، والدكتور حسن أبو عبده المحاضر الرئيسي للرخصة D، والدكتور وليد عطية، المقابلات الشخصية مع المدربين والإداريين في اليوم الأول لانطلاق الدورة، كما تم إجراء المقابلات الشخصية لتحديد شخصية المشاركين في التعامل مع اللاعبين والمواقف التي يتعرض لها المدرب والإداري مع اللاعبين.