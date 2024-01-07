«الأرصاد» تحذّر من تقلبات جوية: أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة خلال أيام

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية بنهاية الأسبوع الحالي، فبداية من الأربعاء المقبل تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض، وتزيد الرياح النشطة وتتكاثر السحب الممطرة بنسبة تصل إلى 50% على عدد كبير من المحافظات.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ انخفاض درجات الحرارة يتراوح بين 4 لـ5 درجات على الأنحاء كافة، ويُتوقع أن يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة مع بداية ساعات المساء والليل المتأخرة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والسواحل بين 19 إلى 20 درجة، وتتراوح بين 18 إلى 19 على جنوب سيناء وشمال الصعيد، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 7 إلى 11 درجة على جميع أنحاء الجمهورية.

أمطار على المحافظات

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ عددا كبيرا من المحافظات تشهد سقوط أمطار بنسبة 50% على جميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط الغربية والشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

نشاط للرياح

وأوضحت الخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية، أنّه سيكون هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على السواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة.