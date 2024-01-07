حفل فني بصبغة سياسية.. «جولدن جلوب» أول مواجهة بين داعمي فلسطين وإسرائيل في 2024

تتجه أنظار العالم خلال الساعات القليلة المقبلة إلى السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب في نسخته الـ 81، المقامة الليلة، حيث يتزامن موعد حفل توزيع الجوائز الشهير مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالية تواجد واضح من داعمي الجانب الفلسطيني ومؤيدي العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد ما وصلت القضية إلى أعماق هوليوود وقام عدد كبير من النجوم بالتعبير عن دعمهم للجانب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري.

يأمل منظمو حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024 أن تكون الأمسية خالية تماما من السياسة، وما يتعارض مع الحملة التي تم إطلاقها وتطلب من المشاهير ارتداء شريط أصفر على السجادة الحمراء لرفع مستوى الوعي بالمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وفقا لما نشره موقع «Page Six».

الحرب على غزة تخلق حالة انقسام داخل هوليوود

تمر هوليوود بحالة من الانقسام بسبب الوضع الحالي في غزة، حيث قام عدد من النجوم وصناع السينما بالتوقيع على رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يشكرونه على دعم إسرائيل، بينما قامت مجموعة أخرى بالتوقيع على رسالة يطالبون فيها الرئيس بالتدخل لوقف إطلاق النار، وقام برادلي كوبر بالتوقيع على كليهما، بينما فقدت الممثلة سوزان ساراندون عملها بسبب إدانتها للعدوان الإسرائيلي في تجمع مؤيد للفلسطينيين، في نيويورك.

وحالة الترقب التي يشهدها الحفل هذا العام لا تتعلق فقط بمن سيفوز، ولكن ما سيقوله الممثلين وصناع السينما والدراما في حالة فوزهم، من بينهم الممثل روبرت داوني جونيور المرشح لجائزة عن دوره في «Oppenheimer» فهو يهودي ولكنه معارض للصهيونية، أو الممثل مارك روفالو الذي يتنافس على جائزة عن دوره في فيلم «Poor Things»، الذي من المتوقع أنه سيتطرق إلى القضية الفلسطينية في خطاب قبوله للجائزة نظرًا لدعم الممثل الصريح لوقف إطلاق النار وتاريخه الطويل في الدفاع عن الفلسطينيين.

وعلى الجانب الآخر، يشهد الحفل تواجد عدد من النجوم الذين أعلنوا دعمهم الصريح لإسرائيل من بينهم سارة سيلفرمان أو إيمي شومر المرشحتان في الفئة الجديدة لأفضل أداء كوميدي تلفزيوني.