حزبيون: حديث الرئيس السيسي عن فلسطين يؤكد ثبات موقف مصر من القضية

أشاد عدد من القيادات الحزبية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد، التي أكد فيها أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية لا سيما الأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الفترة الماضية، واعتبروا أن الكلمة تؤكد أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وأن مصر لم ولن تتخل عن دعم الأشقاء في فلسطين.

ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية

قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، إن حديث الرئيس عن الأزمة الفلسطينية أكد ثبات الموقف المصري من القضية، وأن مصر تقف كتفا بكتف مع الأشقاء الفلسطينيين في أزمتهم.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وقال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، لـ«الوطن»، إن كلمة الرئيس عن فلسطين أكدت أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتزحزح عن منح الشعب الفلسطيني حقه وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أكد اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، لـ«الوطن»، أن حديث الرئيس السيسي، عن الأزمة الفلسطينية في احتفال عيد الميلاد، خير دليل على أن القضية الفلسطينية أولوية قصوى لدى الدولة المصرية.