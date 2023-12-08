«حياة كريمة» توزع 20 ألف وجبة على أهالي المرضى بالمستشفيات ضمن مبادرة «سبيل»

تواصل مبادرة حياة كريمة، لدعم وتطوير الريف المصري، جهودها في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، بإطلاق مبادرة «سبيل»، والتي استهدفت توفير وجبات ساخنة للأهالي الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، في إطار عملها لدعم المواطن المصري الأشد احتياجا.

إطلاق مبادرة سبيل

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أنها تمكنت على مدار 3 أشهر ونصف منذ إطلاق مبادرة سبيل في 22 أغسطس الماضي، من توزيع 20 ألف وجبة، على أسر المرضى المرافقين لذويهم أمام المستشفيات الحكومية والجامعية.

وأشارت «حياة كريمة» إلى أن المبادرة تعتمد على مطابخ يديرها سيدات معيلات، لتمكينهم اقتصادياً، للمساهمة في مساعدة أسرهن، ولضمان جودة الوجبات، مضيفة أن اللحوم التي تحتوي عليها الوجبات، من إنتاج مزارع المؤسسة والتي حرصت على إيصالها إلى مستحقيها.

وأضافت المؤسسة: «شاركوا معانا في الخير وساهم معانا بثمن الوجبة بـ65 جنيها مع مؤسسة حياة كريمة»، موضحة أن يمكن التبرع من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة من هنــــا، أو من خلال رسالة نصية على رقم 9509، أو فودافون كاش، وفوري، أو رقم الحساب الموحد للمؤسسة في البنوك 45004500.