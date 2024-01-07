برلمانية: رسائل الرئيس في احتفالات عيد الميلاد حائط صد لمواجهة المؤامرات

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، إنّ حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمثابة خطوة تاريخية غير مسبوقة تدخل البهجة والسرور في نفوس جميع المصريين.

كلمة الرئيس تضمنت رسائل مهمة

وأضافت النائبة أمل سلامة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد تمثل تجسيدا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وترسيخ مبدأ المواطنة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك في الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل مهمة في مقدمتها أهمية وحدة وترابط أبناء الشعب المصري التي تمثل حائط صد قوى في مواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن كلمة الرئيس أكدت مجددا على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حيث قال إنه شاهد على مواقفه المخلصة من أجل الوطن مؤكدا أن البابا تواضروس له مواقف لا يفعلها إلا رجال مخلصون يحبون وطنهم.

الشعب سيظل نموذجا يحتذى به فى المحبة

وأشارت الى ان كلمة الرئيس تضمنت أمنياته بأن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله منذ عام 2020 وأن تنتهى الأزمة الكبيرة في قطاع غزة من خلال وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية.

وتقدمت النائبة أمل سلامة ببرقية تهنئة الى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقالت النائبة أمل سلامة إن الشعب المصري سيظل نموذجا يحتذى به في المحبة والتسامح والوحدة الوطنية وأن المصريين سيظلون في رباط إلى يوم الدين يجمعهم الأخوة والتعايش المشترك. وأشادت النائبة أمل سلامة بالمواقف الوطنية للبابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية في مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار الوطن.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح من المناسبات التي يحتفل بها جميع المصريين، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ساهمت في ترسيخ مبدأ المواطنة، وتعزيز قيم التسامح بين جميع المصريين.