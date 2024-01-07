برلمانية: كلمة السيسي في عيد الميلاد عكست روح المحبة والوطنية

قالت رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس الإشادة بمواقف قداسة البابا تواضروس ودوره الوطني في جميع المواقف.

وأضافت موسى في بيان، أنّ كلمة الرئيس السيسي بمثابة تأكيد جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

المحبة والوطنية والسلام

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنّ كلمة الرئيس السيسي تعكس مدى المحبة والوطنية والسلام بين أبناء الشعب المصري ووحدتهم وترابطهم.

وتابعت موسى، أنّ الشعب المصري كله يد واحدة ولن يفرقه شيء والجميع يحرص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر وأعداء الوطن في التفرقة بين المصريين أو إحداث الفتنة بينهم.

قداسة البابا تواضروس الثاني

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنّه شهد على مواقفه المُخلصة من أجل الوطن.