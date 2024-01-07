البابا تواضروس: الأمم المتحدة تتحدث عن الوضع في فلسطين.. ولا أحد يسمع

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، إنّ نهاية الصلوات تكون بكلمة «آمين»، موضحًا أنها كلمة مشتركة في كل لغات العالم، وتعني «استجب يا رب»، والله يستجيب، ومن الآيات الجميلة «يستجيب لك الرب في يوم شدتك».

أضاف البابا تواضروس، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «ومن الوصايا الموجودة أدعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني، ولكن هل يستجيب الإنسان لصوت الله؟ هذا هو السؤال المهم».

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة: «الأذن والقلب هما عضوا الاستجابة عند الإنسان، وبالتالي، فإن الأذن الصحيحة هي التي تستجيب إلى صوت الله والوصية وصوت الحكمة والعقل، مثلا، في الأحداث الراهنة، تتحدث الأمم المتحدة ولا أحد يسمع، والشعوب تنطق، وهناك ضحايا ومصابون وشهداء، ولكن لا أحد يسمع أيضا»، في إشارة منه إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.