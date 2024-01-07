«تغير المناخ»: شتاء دافئ في مصر.. وزيادة قوة العواصف والمنخفضات الجوية

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأشهر المتبقية من فصل الشتاء الحالي، موضحا أنّ الشتاء هذا العام دافئ بشكل عام بسبب ظاهرة النينو المناخية التي تتسبب في الدفء للعديد من المناطق حول العالم وبينها مصر.

وأضاف فهيم لـ«الوطن»، أنّ فصل الشتاء ينتهي رسميا 20 مارس المقبل، وما يتبقى منه حتى الآن ما يقرب من 73 يوما فقط، وعكس الأيام الأولى له التي اتسمت بالدفء، يُتوقع أن يحدث تغير واضح في نمط الحالات المناخية وقوتها وتطرفها خلال شهري فبراير ومارس.

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، أنّ توقعات حالة الطقس تشير إلى زيادة في قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطة، كما يتوقع ارتفاع نسب الرطوبة والعواصف الرعدية الشديدة، وزيادة الحمل الحراري، ما قد يتسبب في سيول قوية بالمناطق الجبلية وخاصة في البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء.

أما تأثير هذا الطقس على درجات الحرارة، أشار فهيم إلى أنّه سيكون إيجابيا على القمح في مراحل الإنبات والتفريع مع أهمية عدم تأخير رية التشتية، أما الفاكهة متساقطة الأوراق فلا يجب بأي حال من الأحوال الرش بمعاملات كاسرات سكون البراعم، مع عدم تغطية العنب حتى يستفي درجات البرودة المطلوبة.

وأشار فهيم إلى أنّ شتاء العام الحالي سيكون له تأثيرات على معدلات التحجيم في عدد من الخضر، أهمها البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل، كما حماية بساتين المانجو والزيتون بمصدات رياح في الظهير الصحراوي حيث يتوقع أن تكون الرياح قوية هذا العام، محذّرا من ظهور بعض الأمراض المحبة للرطوبة الجوية والحرة في محاصيل البطاطس والفول والبصل والثوم والفراولة والطماطم.