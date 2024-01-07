رئيس مجلس أمناء «هي تستطيع»: كلمة السيسي في قداس عيد الميلاد طمأنت المصريين

قالت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إن كلمة الرئيس السيسي خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد حملت الكثير من الرسائل لطمأنة الشعب المصري.

كلمة الرئيس السيسي

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن الرئيس خلال كلمته كان حريصا على التأكيد أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه دول العالم أجمع منذ عام 2020، وتسعى إلى حل الأزمة الفلسطينية، والعمل على وقف اطلاق النار.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السيسي، السنوية للكاتدرائية وحرصه على تهنئة الأقباط، وفي مقدمتهم البابا تواضروس الثاني، هي تعبير عن إعلائه قيم المواطنة والمساواة في كافة الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاتهم الفئوية أو الجغرافية أو الطبقية، وأيا كانت عقيدتهم وانتمائهم الديني.

وفى نفس السياق هنأت الدكتورة دعاء زهران، الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر ويجعلها فى أمن وأمان وسلام دائما.