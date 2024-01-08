آخر موعد لسحب ملفات التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية.. باقٍ 4 أيام

حددت النيابة الإدارية، آخر موعد لسحب وتقديم الملفات للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك لكل من خريجي كلية الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون دفعة 2023.

آخر موعد لسحب وتقديم الملف لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» آخر موعد لسحب وتقديم الملفات للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية وما هي الجامعات المُتبقية.

باقٍ 4 أيام

وأعلنت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، عبر موقعها على «فيس يوك»، أن التقديم بدأ لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية يوم 16 من شهر ديسمبر الماضي 2023، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري، وبذلك يصبح إجمالي الأيام المُتبقية 4 أيام على آخر يوم لسحب الملف.

وتكون جامعة سوهاج هي آخر جامعة تسحب ملف التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك في مقر الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

وتسحب اليوم الاثنين 8 / 1: جامعة جنوب الوادي الملف للتقديم على شغل وظيفة معاون نيابة إدرية.

والثلاثاء 9 / 1: جامعة الأزهر «فرع القاهرة، وفرع المنصورة»

الأربعاء 10 / 1: الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، كلية الشرطة، جامعة فاروس، جامعة الأزهر فرع الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الخميس 11 / 1: جامعة سوهاج.