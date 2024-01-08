فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين اليوم

تفتتح نقابة المهندسين، باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم، وذلك بعد الإعلان عن ضوابط وشروط الترشح في الانتخابات التي حددها اللجنة المشرفة.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة في الأول من مارس المقبل، وشهدت الانتخابات قبل انطلاقها جدلا واسعا بين المهندسين، وذلك بسبب بعض الشروط الخاصة بالترشح وتخص تحليل المخدرات والفيش والتشبيه.

فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي التي تضمنت، تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية موجها لنقابة المهندسين ، وذلك بالرغم من الاعتراضات التي عبر عنها جموع المهندسين خلال اجتماعهم مع النقيب، وبدوره قام النقيب بعرضها على مجلس النقابة في اجتماعهم الأخير، موضحا رغبة المهندسين في إلغاء هذه الشروط لأنها ليست في القانون، وبالتالي قد تكون ثغرة يمكن من خلالها الطعن على نتائج الانتخابات، وفقا للنقيب.

ويستمر فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين لمدة 15 يوما، على أن يغلق باب الترشح يوم 23 يناير الجاري، وسوف تجرى الانتخابات على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات ، وذلك يوم الجمعة 23 فبراير.

شروط الترشح في الانتخابات

وتأتي شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي، التي تفتح أبوابها اليوم، كالآتي:

- أن يكون مسددا للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

- يكون الترشح على المراكز النقابية بمقر النقابة العامة أو بمقر النقابة الفرعية التابع لها المرشح.

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية موجهًا لنقابة المهندسين.

- يتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

- يكون موعد تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 28 و29 يناير الجاري.