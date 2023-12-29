انتخابات المهندسين.. اعتراضات على اللجنة المشرفة وشروط الترشح

أعلنت نقابة المهندسين قبل أيام، موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، بدءا من 8 يناير المقبل، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في الأول من مارس المقبل، ومنذ الإعلان يتساءل عدد كبير من المهندسين وأعضاء الجمعية العمومية عن شروط الترشح واللجنة المشرفة على الانتخابات، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تساؤلات المهندسين حول الانتخابات وكيف ردت عليها النقابة.

تساؤلات المهندسين حول انتخابات التجديد النصفي

وقال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن أبرز تساؤلات المهندسين فيما يخص انتخابات التجديد النصفي للنقابة جاءت حول شروط الترشح في الانتخابات، خاصة شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» وتحليل المخدرات، الذي لاقى اعتراضا كبيرا من قبل المهندسين، لخلو القانون من هذه الاشتراطات، موضحا أ، النقابة في هذا الأمر إنه سوف يجري تقديم مقترح لإلغاء هذا الشرط في اجتماع مجلس النقابة المقبل لمناقشة اعتماده.

أوضح نقيب المهندسين لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من المهندسين عبروا عن رأيهم في أن تكون اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة «شفافة ومعبرة عن جموع المهندسين»، وجاءت المطالب من قبل الأعضاء أن تكون اللجنة مكونة من ممثل وحيد عن المجلس، موضحين أن اللجنة في الأصل تتكون من 5 أعضاء إضافة إلى رئيسها، ووعدت النقابة أنها سوف تنقل هذه الرؤى للمجلس في اجتماعه المقبل.

اجتماع مجلس النقابة

وينتظر جموع المهندسين، اجتماع المجلس غدا، لمناقشة كل المقترحات فيما يخص انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي عرضها الأعضاء على النقيب، ومن المقرر النظر فيها لاعتمادها أو رفضها خلال الاجتماع.

وتعتبر انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين من أهم الاستحقاقات التي تمر على النقابة، وسوف تُجرى في كل النقابات، وذلك لنصف اللجان الفرعية في النقابات الفرعية، وسوف يجري انتخاب سبعة من أصل 14 عضوا في النقابات الفرعية خلال انتخابات 2024.