«مصر أكتوبر»: كلمة السيسي في احتفالية عيد الميلاد المجيد تعكس روح الوحدة

أكد الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح تؤكد حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على وحدة نسيج الدولة المصرية، موضحا أن الرئيس دائما ما يكون في مقدمة صفوف المهنئين بأعياد الأخوة الأقباط.

الترابط بين نسيج الأمة المصري

وأضافت في بيان أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد عكست روح الوحدة والترابط بين نسيج الأمة المصرية، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس خلال قداس عيد الميلاد تضمنت رسائل مهمة عن موقف مصر من الأزمة في غزة، فضلا عن الحديث عن الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكدت وحدة وترابط الشعب المصري بنسيجيه، وأننا جميعا شعب واحد، موضحة أن الجميع حريص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر في التفرقة بين المصريين أو إحداث فتنة بينهم.

وهنأت رئيس حزب مصر أكتوبر الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية لهم عيدا سعيدا، مؤكدة أن زياردة الرئيس لكاتدرائية ميلاد المسيح لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد يعطي رسالة للعالم بأننا شعب واحد ونسيج وطني واحد.