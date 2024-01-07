أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تبدأ يوم 17 يناير الجاري وتنتهي 24 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد للمدارس «رسمي - لغات - خاص - ریاضي - منازل» كالتالي:

الأربعاء 17 يناير: العلوم من 9 حتى 11 صباحا، والكمبيوتر من 11.30 حتى 12.30 مساء.

الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 وحتى 11.30 صباحا، على أن يخصص آخر 20 دقيقة للإملاء.

الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى 11 صباحا، والتربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى 1 مساء.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي في بورسعيد

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء من الساعة 9 وحتى 11 صباحا، والتربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى 1.30 مساء.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة من الساعة 9 وحتى 11 صباحا، والتربية الرياضية من الساعة 11.30 وحتى 12.30 مساء.

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى 11 صباحا.