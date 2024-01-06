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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024

كتب:

محمد سيف
02:36 م | السبت 06 يناير 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024، حالة من الثبات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

تنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت6-1-2024، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقا للمنصات الرسمية للبنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم السبت 6-1-2024، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024، في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري  في البنك التجاري الدولي CIB، للبيع 30.95جنيه،  و30.85 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سيف