تركيب 9 أعمدة إنارة جديدة على طريق «المنصورة- طناح» بالدقهلية

تابعت رئاسة مركز المنصورة، أعمال زرع 9 أعمدة إنارة عامة، على طريق «المنصورة طناح»، وذلك من ضمن الخطة الاستثمارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

زراعة 9 أعمدة إنارة على طريق المنصورة طناح

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، أنه جرى زراعة 9 أعمدة إنارة على طريق المنصورة طناح، أمام كوبري ديبو عوام بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التي توجه بتقديم كافة المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم، وتذليل العقيلات والصعوبات أمامهم، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية تحت الجمهورية الجديدة.

متابعة مستمرة وبشكل مكثف على المشروعات

وتابع رئيس مركز المنصورة، هناك متابعة مستمرة وبشكل مكثف على المشروعات، التي أقيمت في نطاق المركز، والتأكد من سرعة الانتهاء منها، منعا لتعطيل المواطنين عن أداء مصالحهم، بالإضافة إلى صيانة جميع الكشافات بالطرق، حفاظًا على المظهر الحضاري، وحل مشاكل المواطنين بأسرع وقت، تحقيقا لرضاهم بنطاق رئاسة المركز.