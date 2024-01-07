كتلة الحوار تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

توجه وفد رسمي من كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

والتقي وفد كتلة الحوار مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مهنئين قداسته وكل الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنين لمصرنا الحبيبة دوام المحبة والازدهار.

شارك في الزيارة النائبة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار، والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل عضو مجلس الأمناء، والكاتب الصحفي حازم الملاح عضو مجلس الأمناء.