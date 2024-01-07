«صحة قنا»: نشر الفرق الطبية حول الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

وجه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بتواجد الفرق الطبية المختلفة حول كنائس المحافظة أثناء احتفال الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

خدمات مبادرة 100 مليون صحة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المديرية وضعت خطة شاملة بهدف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للمواطنين المترددين على الكنائس والتجمعات العامة.

الكشف عن الأمراض المزمنة

وقال «بدران»، إن الخدمات الطبية شملت تقديم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات.

كما أكد انعقاد غرفة الأزمات بالمديرية على مدار الساعة طوال فترة العيد لمتابعة تقديم الخدمات الصحية بمنافذ الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.

وأشارت الدكتور إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إلى دعم الفرق الطبية حول الكنائس بفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي من أجل نشر التوعية والتثقيف الصحي للمترددين على الكنائس، وضرورة الاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة ونشر سُبل التطهير والتعقيم والتغذية السليمة ومتابعة الكشف الدوري للسيدات حول سرطان الثدي والاهتمام بالنظافة الشخصية للأفراد.