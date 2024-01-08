الإجازات الرسمية للمصريين في 2024 بعد عيد الميلاد.. باق 17 يوما

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، خريطة الإجازات الرسمية لعام 2024، والتي تتضمن عدد من المناسبات والأعياد الدينية والقومية، وفي هذا الصدد تستعرض بوابة «الوطن» أيام الإجازات الخاصة بكل مناسبة بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد، والتي حصل عليها المصريون اليوم.

إجازات النصف الأول من العام

وبحسب ما نشره موقع الرئاسة، يحصل المصريون على 12 يوماً إجازة خلال النصف الأول من عام 2024، بخلاف إجازة عيد الميلاد المجيد، وهي:

ـ الخميس 25 يناير، إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.

ـ الأربعاء 10 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ الخميس 11 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ الجمعة 12 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ الأربعاء 1 مايو، إجازة عيد العمال.

ـ الاثنين 6 مايو، إجازة شم النسيم.

ـ الأحد 16 يونيو، وقفة عيد الأضحى.

ـ الاثنين 17 يونيو، عيد الأضحى.

ـ الثلاثاء 18 يونيو، عيد الأضحى.

ـ الأربعاء 19 يونيو، عيد الأضحى.

ـ الخميس 20 يونيو، عيد الأضحى.

ـ الأحد 30 يونيو، ثورة 30 يونيو.

إجازات النصف الثاني من عام 2024

وخلال النصف الثاني من عام 2024، يحصل المصريين على 4 أيام إجازات رسمية، بحسب ما أقرته الحكومة المصرية وهي:

ـ الاثنين 8 يوليو، رأس السنة الهجرية.

ـ الثلاثاء 28 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو1952.

ـ الاثنين 16 سبتمبر، المولد النبوي الشريف.

ـ الأحد 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر 1973".