رئيس «صناعة رجال الأعمال» يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد

هنأ عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس أمناء مدينة بدر، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفد من مجلس أمناء مدينة بدر

وشارك فتوح ضمن وفد من مجلس أمناء مدينة بدر في احتفالات كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر.

احتفالات كنيسة السيدة العذراء

حضر المهندس بهاء العدلي رئيس مجلس الأمناء وأسامة حجاب وكيل المجلس والمهندس عمرو عبد المحسن وأشرف الشرقاوي ومحمد حسانين أعضاء المجلس.