بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة في كنيسة السيدة العذراء

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الاحتفال الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، إذ أشار صاحب الغبطة في كلمة العظة إلى احتفال الكنيسة، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، خلال الأيام الحالية.

وأوضح الأب البطريرك المعنى الصحيح للصليب في حياتنا، مؤكّدًا أنَّه لا معنى للصليب دون محبة، كما أجرى غبطته حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وأكّد بطريرك الأقباط الكاثوليك لأبنائه وبناته أهمية قراءة الكتاب المقدس، والمواظبة على حضور القداس الإلهي، بانتظام، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير، يوميًا.

تكريم أوائل الثانوية العامة

وفي الختام، تمّ توزيع الهدايا التذكارية على المحتفل بهم، الذين بلغ عددهم 8 أفراد من قبل غبطة أبينا البطريرك، إضافة إلى تكريم أحد أبناء الكنيسة، لتفوقه في مرحلة الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أنَّ احتفال المناولة الأولى هذا، يعد الأول من نوعه، منذ تأسيس الكنيسة.