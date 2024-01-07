رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أبو مازن» يصل مصر لبحث وقف حرب الإبادة بغزة مع الرئيس السيسي

كتب:

شريف سليمان
04:55 م | الأحد 07 يناير 2024
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وصل مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت أن أبو مازن، يبحث الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. 

وذكرت أن الرئيس الفلسطيني يبحث منع تهجير الشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس. 

اقرأ المزيد:

مستشار «أبو مازن»: نرفض الحديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين

أبو مازن: نعيش في فلسطين قبل الإسرائيليين.. وأكثر من 142 دولة تعترف ببلادنا

أبو مازن: مصر فتحت أبوابها لنا من أجل عقد الحوار الفلسطيني في العلمين

أبو مازن: روسيا تدعم فلسطين 100%.. وشعبنا يريد السلام والشرعية الدولية

الرئيس السيسي يؤكد لـ«أبو مازن» موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية

أبو مازن يتلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي لبحث تطورات غزة
بقلم شريف سليمان