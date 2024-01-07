«أبو مازن» يصل مصر لبحث وقف حرب الإبادة بغزة مع الرئيس السيسي

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وصل مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت أن أبو مازن، يبحث الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وذكرت أن الرئيس الفلسطيني يبحث منع تهجير الشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس.