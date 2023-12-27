أبو مازن: موجودون في فلسطين قبل الإسرائيليين.. وأتمنى اعتراف أوروبا بنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن هناك 142 دولة تعترف بدولة فلسطين وبحل الدولتين، بما يمثل أغلبية الأمم المتحدة.

وأضاف أبو مازن، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة on: «انضممنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمريكا أصدرت قرارا ضدنا في مجلس الأمن، وذهبنا على الجمعية العامة وحصلنا على عضو مراقب من 2012 وإلى الآن نطالب أولا دول أوروبا للآن هناك دول معترفة وفيه دول غير معترفة».

أتمنى أن يعترف العالم بأن فلسطين عضو في الأمم المتحدة

وتابع الرئيس الفلسطيني: «أتمنى أن يعترف العالم بأن فلسطين عضو في الأمم المتحدة، نحن في الأمم المتحدة ونحن عضو مراقب بلا مبالغة من أنشط الأعضاء في الأمم المتحدة، وترأسنا مجموعة 77 زائد الصين ونريد أن تعترف دول أوروبا حتى نستكمل الصورة».

إسرائيل لديها نظرية خاطئة

وحول ما إذا كان حل الدولتين ما زال قائما، قال: «إسرائيل لديها نظرية خاطئة، أو نظرية مخترعة، اسمها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، هذا الشعار طلع في سنة 1900 عندما زار هرتزل فلسطين، قال إنها مليئة بالناس، ويجب أن نقضي عليهم حتى تصبح فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، لكن إحنا موجودين من أيام الكنعانيين، موجودين قبل الإسرائيليين إحنا أهل البلد أنا موجود في هذا البلد، عندي دولة وعندي اعتراف عالمي برؤية الدولتين إسرائيل لو ترك الأمر ليها ما تقبل شيء أنا لا أسمح لنتنياهو الذي رفض أوسلو أصلا من زمان».