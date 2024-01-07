الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة في زيارة رسمية لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الضفة والقدس

وصل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وكادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والرئيس محمود عباس غدًا الاثنين جلسة مباحثات تتناول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الر ئيس الفلسطيني

وقال السفير دياب اللوح، إن لقاء قمة سيجمع الرئيس محمود عباس مع شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، وكذلك التباحث حول الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أشهر، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى خارجها، ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس.

كما أكد سفير دولة فلسطين، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون الثنائي الدائم بين الرئيسين تجاه القضايا المتعددة والمشتركة على المستويات والمحافل العربية والإقليمية والدولية، كما تهدف إلى إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والمتصلة جغرافيًا على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، تحت مظلة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها.