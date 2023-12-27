الرئيس الفلسطيني: خرجت لاجئا من بيتي وما زال عندي أمل لن ينتهي أبدا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنّ المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية ولا يعترف بها أحد، موضحًا ان إسرائيل تستطيع إنهاءها كلها في ليلة واحدة مثلما فعل شارون مع المستوطنات في غزة.

استيطان غير شرعي

وأضاف أبو مازن، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة on: «هذا استيطان غير شرعي، زرع على أرضنا يطلع بره، أو ينتهي وسبق أن جاء رئيس وأنهاه».

وحول تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، أكد الرئيس الفلسطيني: «هناك حرب شديدة علينا من إسرائيل ونتعرض لحصار شديد، فإسرائيل هي التي تجمع الضرائب لنا وتحصل على 3% منها، وهذه النسبة تهمنا، وعلينا ضغوط شديدة، وبعد الحرب لم يعد أي دعم أو مساعدة تصلنا».

وحول أصعب لحظة مرت عليه في هذه الحرب، قال: «عشت تماما أزمة 48 أنا عشت المأساة، وخرجت لاجئا من بيتي ومنذ ذلك اليوم، وأنا أعيش في مآسٍ ولكن فيه صبر وفيه أمل».

وأكد، أن لديه أمل ومن المستحيل أن ينتهي أبدا: «كل همي أن أبقي الأمل لدى الناس نصبر جاي هتيجي جاي هتيجي، الأمل جاي أجت أوسلو وهيا بريق أمل، ولكن أمثال نتنياهو وغيروا اللي بيقولك كارثة، ضيق علينا ونعيش الضيق الآن في أسوأ حالاته ولكن عندنا أمل».

لا يوجد شعب في الدنيا قاعد تحت الاحتلال غيرنا

ووجه الرئيس الفلسطيني رسالة للعالم، قائلا: «أرجو أن يفهموا أننا شعب مثلنا مثل الناس نستحق الحياة، نستحق الاستقلال لا يجوز أن نبقى إلى الآن بعد 76 سنة تحت الاحتلال، علما بأنه لا يوجد شعب في الدنيا قاعد تحت الاحتلال غيرنا، يجب أن يفهموا أننا نستحق أن نعيش كباقي البشر أحرار في أمورنا وأحرار في حياتنا».