إيهاب توفيق يطرح أغنية «أيوه يا غشاش» (فيديو)

أعلن المطرب إيهاب توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرحه لأغنيته الجديدة «أيوه يا غشاش» عبر قناته على اليوتيوب.

ونشر إيهاب توفيق الأغنية، وعلق عليها: «لا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فينكان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي مايهواش.. أيوه يا غشاش.. دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنية أيوه يا غشاش على اليوتيوب، كلمات: خالد البشبيشي - ألحان: أحمد زعيم - توزيع : نور».

إيهاب توفيق يروج لأغنية أيوه يا غشاش

وروج توفيق منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة «أيوة يا غشاش»، بالكشف عن أول كوبليه من الأغنية قائلا: «بتبين غير المداري جواك على طول.. وكمان فى عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول.. قريبا أيوه يا غشاش على القناة الرسمية، كلمات: خالد البشبيشي - ألحان: أحمد زعيم - توزيع: نور».

وكان من المفترض طرح أغنية أيوة يا غشاش منذ فترة، ولكن تم تأجيلها تضامنا من إيهاب توفيق مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات التي تتعرض لها غزة.