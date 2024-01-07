ظاهرة جوية تضرب 9 محافظات لمدة 5 ساعات غدا.. تحذيرات للسائقين

أعلنت غرف العمليات في 9 محافظات، تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، غدًا الاثنين، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 4 فجرا حتى 9 صباحا، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة، نظرا لحجب الرؤية الأفقية.

وأشارت غرف عمليات المحافظات التسع: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، المنوفية»، إلى استمرار تأثير الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مناشدة السائقين بتقليل السرعة على الطرق السريعة.

حالة الطقس في المحافظات

وعن حالة الأمواج، في البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة يتراوح ارتفاعها من متر إلى متر ونصف، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة يتراوح ارتفاعها من 1.5 متر، حتى 2.25 متر وتكون معتدلة.

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الثلاثاء، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها جاءت كالآتي: