شروط شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف الأوراق المطلوبة والإجراءات

توفر شقق الإسكان الاجتماعي مساكن مُيسرة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال طرح وحدات سكنية بأسعار مخفضة وشروط ميسرة، وقد وضعت هيئة المجتمعات العمرانية شروط شقق الإسكان الجديدة، وما تحتاج إليه من متطلبات وإجراءات حتى يمكن الحصول عليها.

وتعتبر «الوطن» عبر السطور التالية شروط شقق الإسكان الاجتماعي، والأوراق المطلوبة للتقدم إليها، والإجراءات المطوبة لذلك، وخطوات الحصول عليها، ونظام السداد في تلك الشقق.

شروط شقق الإسكان

وعن شروط شقق الإسكان، حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، والتي تتمثل في الآتي:

- أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

- يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.

- يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم الأعزب على 6000 جنيه، ولا يزيد الدخل الشهري للمتقدم المتزوج على 8000 جنيه.

- يجب ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية في المدن الجديدة أو المحافظات.

- يجب أن يثبت المتقدم قدرته على سداد الأقساط من خلال تقديم مستندات توضح مصادر دخله.

- يجب على المتقدم عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

- أن يقوم المتقدم لحجز وحدة سكنية قد سدد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

- ضرورة امتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

- عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

أهداف وشروط شقق الإسكان الاجتماعي

تهدف شقق الإسكان الاجتماعي إلى تحقيق الأهداف التالية:

- توفير مساكن مُيسرة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل.

- الحد من ظاهرة العشوائيات.

- تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

تتضمن الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- شهادة تأمينات اجتماعية (تكون التأمينات سارية ومبين بها بداية التامين).

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالى الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل.

خطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

يتم الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

1. شراء كراسة الشروط من فروع بنك التعمير والإسكان.

2. سداد مبلغ جدية الحجز.

3. تقديم الأوراق المطلوبة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

4. إجراء القرعة العلنية.

نظام السداد في شقق الإسكان الاجتماعي

يتم سداد شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري على 30 سنة، ويتم تحديد قيمة الأقساط الشهرية بناءً على دخل المتقدم وسعر الوحدة السكنية.

تختلف شقق الإسكان الاجتماعي عن شقق الإسكان المتوسط في عدة نقاط، أهمها:

- السعر: إذ تتميز شقق الإسكان الاجتماعي بأسعارها المنخفضة مقارنة بشقق الإسكان المتوسط.

- الشروط: تتميز شقق الإسكان الاجتماعي بشروطها الأقل مقارنة بشقق الإسكان المتوسط.

- طريقة السداد: يتم سداد شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري على 30 سنة، بينما يتم سداد شقق الإسكان المتوسط نقدًا أو بنظام التمويل العقاري على 20 سنة.

ما الفوائد المتوقعة من شقق الإسكان الاجتماعي؟

من المتوقع أن تحقق شقق الإسكان الاجتماعي الفوائد التالية:

- توفير مساكن مُيسرة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، مما يساعد على الحد من ظاهرة العشوائيات.

- تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، حيث تُوفر هذه الشقق وحدات سكنية حديثة وملائمة للاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية.

- تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تُساهم هذه الشقق في زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يُساعد على خلق فرص عمل جديدة.