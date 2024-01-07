قرار مفاجئ من منصة «watch it» بشأن الجزء الثالث لمسلسل «ريفو»

كشفت نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة «watch it»، مصير الجزء الثالث من مسلسل «ريفو»، وذلك بعد نجاح الجزئين الماضيين، الذي عرضوا مؤخرا.

مصير الجزء الثالث من مسلسل ريفو

وقالت نشوى جاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم اتخذوا قرارا بعدم وجود جزء ثالث من مسلسل ريفو، لأن أحداث العمل توقفت عند نهاية الجزء الثاني، ولكن سوف يتواجد الفنان أمير عيد بعمل درامي مختلف، خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل ريفو

وكان مسلسل «ريفو» تدور أحداثه حول سعي مريم لاكتشاف حقيقة علاقة والدها بفرقة ريڤو الموسيقية، وهي إحدى الفريق الشهيرة بالتسعينات، وبمرور الوقت تكتشف مريم ما أخفاه والدها من أسرار.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، حسن أبو الروس، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبد الرحمن، تامر هاشم، ملك الحسيني، ركين سعد، عمرو جمال، هشام الشاذلي، حسام الحسيني، وغيرهم.