النموذج النهائي لمترو الإسكندرية.. 40 ألف راكب في الساعة ومحطات جديدة

أعلنت محافظة الإسكندرية انطلاق التنفيذ لمشروع مترو الإسكندرية، أحد أهم أحلام الشعب السكندري التي تم تحقيقها في عهد الجمهورية الجديدة، وبالتزامن مع بداية عام 2024.

وأوضحت المحافظة أن المسار العلوي للمشروع بطول 15.9 كيلو متر، وسيكون على طول الخط بداية من محطة سيدي جابر وصولاً إلى محطة أبو قير.

عدد محطات الركوب على طول خط مترو الإسكندرية

ويبلغ عدد محطات الركوب على طول خط مترو الإسكندرية بداية من محطة مصر وحتى أبو قير 20 محطة، مع إلغاء محطة الرمل الميري، وإضافة 5 محطات جديدة هي «ميامي، محمد نجيب، كفر عبدة، سيورتنج، باب شرقي».

وتصل الطاقة القصوى للركاب إلى 2850 راكب في الساعة، والاتجاه إلى 40 ألف راكب في الساعة اتجاه المرحلة الأولى أبوقير محطة مصر.

ويأتي الإعلان عن انطلاق التنفيذ لمشروع مترو الإسكندرية تتويجا لجهود الدولة المصرية في توفير وسائل النقل الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.