تذاكر مترو مجانية لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إنّ التذاكر المجانية المخصصة لفئة كبار السن «70 عاما» كما هي لم تتأثر بتحريك أسعار المترو للجمهور، موضحا أنّه يحق لهذه الفئة استقلال المترو مجانا على مختلف خطوطه.

وتابع أنّ وزارة النقل أعلنت بدء التشغيل التجريبي بالركاب لـ6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث المعروف بالخط الأخضر، بداية من محطة مترو السودان، مرورا بإمبابة والبوهي حتى محطة مترو روض الفرج.

أسعار تذاكر المترو

وأضاف عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ هذه الفئة تحصل على التذاكر مجانا وهو قرار معمول به دون أي تغيير، لافتاً إلى أنّ أسعار تذاكر المترو لـ9 محطات بلغت 6 جنيهات و16 محطة 8 جنيهات، و23 محطة 12 جنيها، وأكثر من 23 محطة 15 جنيها.

وسائل التواصل مع المترو

وأشار المتحدث الرسمى للمترو، إلى أنّه يمكن لجمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل مع الشركة المشغلة للمترو عبر خدمة الخط الساخن 16048، والرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيسبوك، لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

ولفت إلى وجود مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.