تفاصيل زيادة معاشات المحامين بنسبة 5% وموعد التطبيق

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تفاصيل الزيادة الدورية لمعاشات المحامين، والتي طُبقت مع بداية العام الجديد.

وكشف نقيب المحامين، في بيان، أن الزيادة الدورية لمعاشات المحامين ستكون بنسبة 5%، وذلك بدءًا من 1 يناير 2024، إذ تكون هذه هي الزيادة الثانية خلال فترة توليه منصب نقيب المحامين.

زيادة معاشات المحامين

وكانت الزيادة الأولى التي أقرها نقيب المحامين، في فبراير الماضي 2023، إذ جرى تطبيقها بأثر رجعي منذ يناير 2023.

من جانبه، أوضح الدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل زيادة معاشات المحامين، قائلا إن زيادة الـ5% هي زيادة دورية على المعاشات القائمة، وذلك للفئات المستحقة الحاصلين على المعاشات.

عمومية المحامين ومناقشة الزيادة

وأشار إلى أن الجمعية العمومية اجتمعت في يوم 20 ديسمبر الماضي، لمناقشة الزيادة، وبعض المحامين طعنوا عليها، فأوقفت المحكمة هذه الدعوى.

وكانت أعلنت نقابة المحامين، في 20 ديسمبر الماضي، عن إلغاء الجمعية العمومية، المقرر لها في يومها، بسبب صدور حكم من القضاء الإداري في الدعوي المرفوعة من مجموعة من المحامين، بوقف الجمعية العمومية، التي كان مقررا أن تنعقد للتصويت على زيادة المعاشات، ومدونة السلوك المهني.