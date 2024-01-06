حالة الطقس غدا.. «لو ناوي تخرج في إجازة عيد الميلاد المجيد»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 7 يناير، الذي يوافق عيد الميلاد المجيد لعام 2024، والذي أقرته الحكومة كعطلة رسمية، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، بارد على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، في تفاصيل حالة الطقس غدا، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 إلى 9 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية، وتستمر تلك الشبورة على مدار يوم الاثنين أيضا.

موعد سقوط الأمطار الأسبوع الحالي

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية موعد سقوط الأمطار، الأسبوع الحالي، إذ يتوقع الخبراء أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر على مدار يوم الأربعاء لتمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.