«مستقبل وطن» يزور كنيسة مارمرقس وموسى النبي بسيناء للتهنئة بعيد الميلاد

قام وفد من أمانة حزب مستقبل وطن محافظة جنوب سيناء برئاسة ياسر عرفات أمين التنظيم بالمحافظة، والنائب حميد سليمان أبوبريك عضو مجلس النواب، بزيارة كنيسة مارمرقس وموسى النبي بمدينة طور سيناء لتقديم الهدايا والتهاني بعيد الميلاد المجيد.

وضم وفد الحزب كلا من أمانة العمل الجماهيري برئاسة محمد جبر أمين و دعاء حمدي أمينة الدمج المجتمعي وعصام رجب أمين المتابعة وأمين تنمية الموارد عبد العزيز أنور وأمين مدينة طور سيناء محمد موسى أبوبريك ولفيف من السادة الأمناء و أعضاء أمانة مدينة طور سيناء، وكان في استقبالهم القس مينا سعد والقس ديونسيوس رعاة الكنيسة.

وقدم وفد الحزب خلال الزيارة الهدايا التهنئة للإخوة الأقباط احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين علي أن المصريين جميعاً تجمعهم المحبة.