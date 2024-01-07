«مستقبل وطن» بالمنصورة يوزع هدايا على الأطفال في عيد الميلاد

زار وفد من حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية كنيسة كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بمطرانية المنصورة، وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال والوافدين داخل الكنيسة احتفالا بعيد الميلاد المجيد 2024، وتقديم التهنئة والمباركات للزوار.

«مستقبل وطن» يوزع هدايا على الأطفال بالمنصورة

وقالت رشا النجار أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الهدف من توزيع الهدايا على الأطفال داخل كنيسة كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة هو إدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم، ومشاركة اخواتنا الأقباط في عيدهم وفرحتهم في احتفالات عيد الميلاد المجيد وهذه الهدايا المقدمة هي هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين.

وأضافت «نحرص كل عام في مثل هذه المناسبات على تقديم الهدايا للأطفال والزوار وهذا يدل على ترابط وتكاتف الشعب المصري ودليل على عمق المحبة والمودة والأخوة والألفة بين المواطنين المصريين وهذا ماعهدناه منذ قديم الأزل وأننا نسيج واحد ويد واحدة».

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط

وفي ذات السياق، قدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية التهنئة والمباركات للإخوة الأقباط أثناء زيارته كنيسة ماري جرجس بميت غمر وكنيسة كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بمطرانية المنصورة، فيما دفعت مديرية الأمن عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين الكنائس ولتجوب شوارع المحافظة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين في احتفالات عيد الميلاد المجيد.