«مستقبل وطن» بجنوب سيناء يطلق حملة «شتاء دافئ» لتوزيع البطاطين

أعلن ياسر عرفات، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، انطلاق مبادرة «شتاء دافئ» بمدن ووديان محافظة جنوب سيناء، لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، وغير القادرين، لمواجهة برد فصل الشتاء، من خلال التنسيق مع أمانات المدن والوحدات المحلية والحزبية، لضمان وصول المبادرة لأكثر عدد من المستحقين.

إطلاق المبادرة لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، أوضح جيفارا الجافي، رئيس حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، أن مبادرة شتاء دافئ انطلقت اليوم، من مدينة شرم الشيخ، ومنها إلى الوديان الجبلية التابعة لها، وذلك بهدف خدمة مواطني المحافظة وتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة أبناء القبائل البدوية المقيمين داخل الوديان والتجمعات التنموية.

تكاتف محافظة جنوب سيناء مع الجمعيات الأهلية والأحزاب

وأكد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتكاتف مع الجمعيات الأهلية والأحزاب والهيئات المعنية من المجتمع المدني، لتوجيه كل سبل الدعم لأبناء المحافظة الأولى بالرعاية في جميع المجالات، مقدما الشكر لأعضاء حزب مستقبل وطن، الذين يقومون بأنشطه اجتماعية متعددة داخل المدن، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، القادرة على وصول المساعدات لمستحقيها.