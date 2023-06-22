شيماء سيف عن صورها بالذكاء الاصطناعي: «شجعتني أخس»

حرصت الفنانة شيماء سيف، على التعليق على الصور المنتشرة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، لها وهي نحيفة، إذ تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

شيماء سيف تعلق على صورها بالذكاء الاصطناعي

ونشرت شيماء سيف عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو قالت فيه: «يا مساء الفل على كل الناس الحلوة، كلكم بتسألوني إنتي خسيتي ولا لأ، للأسف هصدمكم وأقولكم إني ما خستش زي ما انتو شايفين».

وأضافت شيماء سيف: «لكن ما أنكرش إن الصور شجعتني إني أخس لأنها معمولة تحفة، وبشكر الفانز الحلوين اللي عملوها، واتشجعت إني ممكن قريب أخس، وشكرا على كلامكم الحلو أني حلوة في الحالتين لأنه عيونكم الحلوة هي اللي شايفاني كده».

صور شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي

وكانت الفنانة شيماء سيف نشرت صورة لها، ظهرت من خلالها بشكل نحيف، بعد استخدام الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ظهور تهكنات من الجمهور بشأن إجرائها عملية تكميم للمعدة، وأخرى أنها استخدمت الفوتوشوب.