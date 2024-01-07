تجهيز مبنى سكني لمرافقي المصابين الفلسطنيين في شمال سيناء (صور)

أعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الانتهاء من تجهيز مبنى سكني جديد لمرافقي المصابين الوافدين على مستشفيات المحافظة من داخل قطاع غزة ولحين انتهاء رحلتهم العلاجية في مصر.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر المصري، إنه تم تجهيز المبنى بكافة اللوازم الخاصة بالأسرة من أسرة وأمتعة وملابس إلى جانب العمل على توفير أي احتياجات ومتطلبات منذ وصولهم ولحين العودة إلى أراضيهم.

محافظ شمال سيناء: نعمل على توفير أماكن جديدة بالشيخ زويد وبئر العبد

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إنه وجه بإنشاء كيانات من المدينتين لتوفير أماكن لإقامة الفلسطينيين وتجهيزها وتأثيثها بالتنسيق مع الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف «شوشة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتابع توفير مطابخ خاصة في كل مدينة بها عدد من الأسر الفلسطينية لتوفير الوجبات الثلاث لهم على مدار اليوم والعمل على توفير جميع احتياجاتهم على مدار رحلة العلاج.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن المحافظة استقبلت عددًا من المصابين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع توفير أماكن مخصصة لهم وللأسر المرافقة لهم في منطقة السبيل إلى جانب تخصيص أماكن خاصة بالأسر العالقة والتي لم تتمكن من العودة بسبب الحرب.

وأكد «شوشة» أنه جرى تخصيص نادي اتحاد سيناء الرياضي كمكان للاستشفاء للمصابين بعد الخروج من المستشفيات بطاقة 140 سريرا منها 101 سرير مشغول حتى الآن إلى جانب عيادتين طبيتين لصالح الأشقاء الفلسطينيين في حي السبيل.